Tallink Silja Line viib suvel reisisõbrad taas erikruiisidega maagilisele Visbyle

«Meil on väga hea meel, et sel aastal viivad Tallink Silja Line'i suvised erikruiisid meie head kruiisikülalised taas Visbysse, ning et sel aastal saame reisimise kõrghooajal pakkuda rohkem Visby kruiise kui varasematel aastatel,» ütles Tallink Grupi müügidirektor Marina Jõgi. «Meie kruiisireisijad saavad veeta terve pika päeva kohapeal, et tutvuda Visbyga ning avastada ka Gotlandi saare põnevat ajalugu ja vaatamisväärsusi - kas siis iseseisvalt või broneerides ühe paljudest pakutavatest ekskursioonidest. Samuti on reisijatel hea võimalus kaasa võtta jalgratas, et veeta mõnus päev kauni saareloodusega tutvudes,» ütles Jõgi.