Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on tegevuskuludele juba mõjunud positiivselt uue koostootmisjaama käivitamine, kuigi tegemist on alles testiperioodiga. «Koostootmisjaamas toimuv soojus- ja elektrienergia tootmine biogaasist võimaldab tulevikus katta kuni 15 protsenti kogu meie energiatarbimisest enda toodetud energiaga, mis vähendab nii tegevuskulusid kui ka suurendab meie tegevuse jätkusuutlikkust,» rääkis Timofejev. Ta lisas, et ettevõte liigub uute investeeringute toel järjest kestlikuma tegevusmudeli ja oma keskkonnamõju vähendamise suunas.