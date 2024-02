Uuring ⟩ Enamik eestlasi kasutab igakuiselt pakiautomaati

Nii Eestis, Lätis kui Leedus on kõige sagedasem pakiautomaadi kasutaja 25–44-aastane naine. Kui Eestis ja Lätis kasutavad pakiautomaate rohkem maapiirkondades elavad inimesed, siis Leedus on peamiseks kliendiks just suurlinna elanik, teatas Itella.

Võrreldes teiste Balti riikidega kasutavad Eestis vastanud mõnevõrra enam pakiautomaate elektroonika ja tehnoloogia saatmiseks. Kui siinsel turul on pakiautomaadid säärase kauba puhul kasutusel 42 protsendil vastanutest, siis Lätis 34 protsendil ja Leedus 31 protsendil. Lätis on teistest populaarsemaks tootekategooriaks ravimid ning Leedus raamatud.

Tarbijakäitumise puhul ning sobiva teenusepakkuja/pakiautomaadi valikul on Eestis peamine argument lähedus kodule. See on olulisim valikukriteerium 65 protsendile vastanutele. Teisel kohal on pakiautomaadi lähedus tavapärasele liikumise marsruudile ning kolmandal kohal teenuse maksumus.