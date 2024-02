Peamiselt Grossi Toidukaupade poeketi rajajana tuntud 72-aastase Grossi hääl on vaikne. See ei ole tingitud möödunud suvel saadud insuldist, vaid hiljem ette võetud plaanilise lõikuse tõttu, misjärel tekkisid tüsistused: kahjustada said Grossi häälepaelte närvid.

Kas insuldi puhul oli selline tunne samuti, et nüüd on n-ö surm silme ees?

Ei olnud. Insuldiga on selline asi nagu lennuõnnetuste puhul – tekib hapnikupuudus ja inimesed lähevad eufooriasse. Mul oli pool keha tagant ära. Öösel ärkasin üles, kukkusin põrandale. Ainult vasak käsi ja vasak jalg töötasid ning mõtlesin, et mis asi see on, et parem pool ei liigu. Ronisin voodisse tagasi. Et oleks siis kohe kiirabi kutsunud…