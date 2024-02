Swedbank avaldas, mis aktsiaid jaanuaris enim osteti

Balti aktsiatest müüdi enim Tallink Grupi, Infortari, Enefit Greeni, Harju Elektri ja Tallinna Sadama aktsiaid. Välisaktsiatest osteti eelmisel kuul enim Tesla, Ericssoni, Nio, Cityconi ning Shelli väärtpaberid. Kõige rohkem müüdi möödunud kuul aga Handelsbankeni, Bank of Georgia Groupi, Costco, Wise'i ning Frontline'i aktsiaid, teatas Swedbank.

Panga finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad märkis Swedbanki blogis, et Tallinna Kaubamaja Grupi 2023. aasta müügitulu suurenes võrreldes 2022. aastaga 9,8 protsenti ning maksueelne kasum 23,1 protsenti. Leedu energiakontsern Ignitis Grupe teatas aga, et on järgnevate aastate sihiks seadnud elektriautode laadimisvõrgustiku märkimisväärse laiendamise, kus aastaks 2026 sihitakse Balti riikidesse 3000 laadijat.