Elisa: juht peaks endale tunnistama, kui ta tegelikult digiasjadest midagi ei tea

Kui mingit hulka rollidest saabki mõistlikult juhtimistööga paralleelselt täita, siis mõned valdkonnad, näiteks IT, tasuks aga juba esimest hetkest spetsialistide hooleks jätta.

Väiksemas ettevõttes on mõneti paratamatu, et juht on see inimene, kes enamikke muresid kõige paremini lahendada oskab. Ta on kõik süsteemid esimesest hetkest üles ehitanud, mõistab tööde sisu hästi ning ilmselt on tegu ka nutika inimesega, kes õpib kiirelt. Kahjuks ei ole aga tehniline pool midagi sellist, mille saab endale paari hetkega Google’i abil puust ja punaseks selgeks teha. Mingi tasemeni saab kindlasti hakkama, kuid kui nõutud tase veidigi tõuseb või hakkavad suurenema potentsiaalsed äri- ja turvariskid, ei sõua põlve otsas loodud digilahendustega kuigi kaugele.

Seetõttu peaks hea juht oskama tunnistada, millal tema oskustest ja pädevustest vajaka jääb ning õigel hetkel professionaalide poole pöörduma. Kuigi keerukama rolli tarbeks eraldi inimese värbamine on kulu, siis on juhi jaoks väiksemas ettevõttes IT-spetsialisti või suuremas firmas IT-juhi palkamine lõpuks enamasti selge võit: mida rohkem on juhil aega keskenduda oma põhitööle ehk ettevõtte arendamisele, seda suurem on lõpuks potentsiaalne tulu.