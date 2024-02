JÄRJEKORDSELT TIPUS ⟩ Eestis on koeratoit kallim kui Soomes ja Rootsis

Koerad on vaieldamatult maailma populaarsemad lemmikloomad, hinnanguliselt on kodukoeri umbes 471 miljonit. Iga omanik söödab oma neljajalgseid sõpru omamoodi, valides neile kas gurmeetoidu või levinud kuivtoidukrõpsud ja konservid. Uuring, mis tehti koeratoidu hinna kohta, puudutab 97 riiki, sealjuures Eestit.

CashNetUSA tehtud uuringust selgub, et kõige kallim on koeratoit Jaapanis, kus selle keskmine aastane maksumus on 2056,88 dollarit. Jaapanile järgnevad Andorra 1854,71 dollariga ning Eesti, kus koeratoitude keskmine aastane maksumus on 1518,98 dollarit. Lisaks neile kolmele on kõige kallimate riikide seas Urugai, Armeenia, Liechtenstein, Saudi Araabia, saareriik Saint Vincent ja Grenadiinid, Šveits ning Araabia Ühendemiraadid.