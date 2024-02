TEZ Touri müügi- ja turundusjuht Jelena Gavronski märkis, et täheldada on mõningat muutust reisijate aktiivsuses, sest reeglina on jaanuar üks rahulikumaid perioode puhkusereiside vaates, kuid seekord oli see võrdlemisi aktiivne. «Kasvas nii perereiside kui päringute arv ka lähimate kuude jooksul toimuvatele reisidele. Seostame seda eelkõige Eesti elanike endiselt kõrge reisimisaktiivsusega.»