A1000 Market: kaubandustöötajate kohal varitseb koondamisoht

Tarmo Lauringu sõnul räägitakse palju koondamistest ja töökohtade vähenemisest tööstuses, aga tegelikult kadus kõige rohkem töökohti kaubandusest. «Peamiselt kallimad poed on asendanud tavakassad pea täielikult iseteenindusega. Ostjate eelistus jaguneb kaheks ja inimestele peaks seetõttu mõlemad valikud alles jääma. Paljudele vanematele inimestele käivad näiteks iseteeninduskassad üle jõu. Masinat on kaupmehele soodsam pidada ja ta ei jää haigeks, aga ka töökohtade hoidmine on praegusel ajal väga oluline,» ütles Lauring.