Indrek Neivelt: kui laev lekib, tuleb hakata auke kinni panema

Neivelt tõdes, et kuigi Eesti praeguste majandusraskuste taga on ka objektiivseid põhjuseid, näiteks see, et energeetika sai Venemaa täiemahulise sissetungi järel pihta, oleks Eesti pidanud ka ise tegutsema rohkem ettepoole vaadates. Majandusolukorra parandamiseks tuleks tema sõnul suuremaid otsuseid teha.