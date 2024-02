See aktsia kallines ettevõtte kenade tulemuste toel jaanuaris 15,9 protsenti. Ühtäkki peetakse aktsiat salongikõlblikuks ja vaat et nimetatakse veel lausa tehnoloogiaaktsiaks.

Tegin Netflixi aktsiaga seda, mida tavaliselt ei soovitata teha: ostsin seda hinnalanguse ajal kui kukkuvat nuga juurde. Varasem investeerimistees põrus, aga kukkumise ajal positsiooni kahekordistamine on väga spekulatiivne tegevus. Investoritele ei meeldinud toona, et firma kaotas tellijaid. Osalt oli äravool tingitud sellest, et ettevõte lõpetas Venemaa täiemahulise sõja vallapäästmise järel Ukrainas ja Venemaal tegevuse ning kandis sealsed kliendid maha.