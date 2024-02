Kai Realo: Eestis suhtutakse ettevõtlusesse halvasti ja kasumi teenimine on justkui saatanast

Realo sõnas « Parempoolsete majandustunnis ,» et ettevõtjatesse suhtumine on sageli tauniv ja avalik arutelu firmade kasumite üle on ebakohane.

«Ettevõtjate seisukohalt on muret tekitav juba päris pikka aega, et avalik suhtumine ettevõtjatesse ja ettevõtlusesse Eestis on millegipärast selline, et ettevõtlus on midagi, mis on taunitav,» sõnas ta.