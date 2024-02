Ministeerium: reklaamiseadus on ajale jalgu jäänud, sest ei hõlma sotsiaalmeediat

Praegu kehtiv reklaamiseadus on 15 aastat vana ja vajab kaasajastamist, sest aja jooksul on muutunud nii turuolukord kui ka olulised infokanalid, ning osad piirangud ei täida enam oma eesmärki, teatas ministeerium. Samuti on kavas muuta seadus lihtsamini mõistetavaks ja rakendatavaks, kaotada praktikas mitte toimivaid sätted ning muuta järelevalvet tõhusamaks.