Euroopa superstreik liigub Eesti poole

Euroopa Liit põleb taas, kuid tegu pole välisvaenlasega: sedapuhku protestivad talunikud nii oma riigijuhtide kui ka Brüsseli võimurite vastu. Eile saatis Euroopa talunike katuseorganisatsioon Euroopa Komisjoni juhile Ursula von der Leyenile äreva kirja, mille sisu oli, et talunikud protestivad juba pooltes liikmesriikides ja kuna osa sellest on põhjustatud liidu enda poliitilistest otsustest, peaks komisjon seisukoha võtma.

Kes mässavad? Kõige suuremad streikijad on praegu Prantsusmaa ja Saksamaa talunikud. Seal vältavad protestid juba mitmendat nädalat. Need on jõudnud juba ka Belgiasse, Leetu ja Poolasse ning streikidega soovivad laiemalt liituda nii Ida-Euroopa riigid kui ka Itaalia ning Hispaania. Prantsusmaal olid The Guardiani andmetel 10 000 talunikku blokeerimas ligemale sadat olulist maanteed ning Pariisi piiratakse juba mitmendat päeva.