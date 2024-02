GRAAFIKUD ⟩ Uuring: toetus tuumajaamale Eestis on ajaloo tugevaim

Samuti nähakse tuumaenergiat esimest korda eelisarendatuima energialiigina Eestis. Küsimusele «Millist elektri tootmise liigi arendamist Eestis pooldate, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega?» vastas 59 protsenti, et näeks Eestis arendamist väärivate seas tuumaenergiat, 53 protsenti tuuleenergiat ning 49 protsenti päikeseenergiat. Kasvanud on ka nende vastajate arv, kes näevad potentsiaali elektril põlevkiviõli tootmise kõrvalt. Eelmise, tänavu augustis läbi viidud küsitlusega võrreldes on tõusnud kõigi energialiikide populaarsus peale tuule- ja päikeseenergia.