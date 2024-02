Coop Panga juht selgitas, millised märgid näitavad, et oleme majandusega august välja ronimas

«Oleks vaja kindlust. Õnneks viimasel ajal see pinnas on hakanud saabuma – euribor on oma lae saavutanud ja Euroopa Keskpank on pigem indikeerimas, et selle aasta kevadsuvel hakkab (intress) pigem langema,» teatas ta.

«Teiseks on näha, et energiahinnad on stabiliseerunud, pole enam sellised nagu 2022 sügisel. Palgakasvud ei ole enam 10-protsendised, inflatsioon on taltunud. Ma arvan, et see selgelt loob pinnast selleks, et ettevõtja julgeb ette võtta uued äriplaanid, luua uued töökohad, tuleb majanduskasv, läbi selle laekub riigieelarvesse makse rohkem ja siis ei ole ka ehk vaja nii palju makse tõsta,» sõnas Rink.