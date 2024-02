SEB: Eesti nõrkuseks on madal investeerimisaktiivsus

S&P 500 eelmise aasta graafiku järgi kasvas oktoobriks indeks pea 8 protsenti. «Kui keskpankuritelt hakkas vihjeid tulema selle kohta, et intresside kergitamine on läbi, võtsid aktsiaturud suuna ülespoole ning kasvasid USA näitel kahe kuuga 16 protsenti, moodustades sellega enamuse aastasest tõusust. Ajalooliselt on kuuel kuul enne intressimäärade langetamist täheldatud nii aktsia- kui ka võlakirjaturgude tõusu. Küll aga on langetustsükli ajal sõltunud aktsiaturgude käitumine suuresti sellest, mil määral suudetakse saavutada pehme maandumine,» rääkis Laur.