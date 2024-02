«Nii suur hinnatõus jaanuaris on üllatav. Käibemaksu lisamine võiks kokku tuua maksimaalselt 1,66-protsendise hinnatõusu kokku, kuid seegi on teoreetiline, sest osa kaupu ja teenuseid ei ole käibemaksuga maksustatud. Lisaks kadus jaanuarist ära tasuta maakondlik ühistransport, see tõstis transpordihinda üldises hinnaindeksis. Kuid ka selle mõju üldisele hinnaindeksile peaks olema piiratud,» märkis Uusküla, lisades, et paljud ettevõtted oma kaupade ja teenuste hindu jaanuaris seoses käibemaksumuudatusega ei tõstnud ja hoiti oma kliente.