USA keskpank kinnitas oma avalduses, et hoiab oma baasintressimäära muutumatuna 23 aasta kõrgeimal tasemel ehk 5,25 ja 5,50 protsendi vahel.

Föderaalreserv lisas, et selle intressimäärasid kehtestav komitee ei hakka tõenäoliselt intressimäärasid alandama, «kuni see ei ole saanud suuremat kindlustunnet, et inflatsioon liigub püsivalt kahe protsendi suunas».