Autonoomsed kaubandusmeetmed on kehtinud alates 2022. aasta juunist ning need moodustavad olulise osa EL-i toetusest Ukrainale ja selle majandusele.

Kuigi kaubandusmeetmete peamine eesmärk on Ukraina toetamine, võetakse neis edaspidi paremini arvesse ka mõju EL-i põllumajandustootjatele. Arvestades, et teatavate põllumajandustoodete import Ukrainast EL-i on 2022. ja 2023. aastal märgatavalt suurenenud, tugevdatakse kaitsemehhanismi ja tagatakse, et häirete korral EL-i turul või ühe või mitme liikmesriigi turgudel on olukorra parandamiseks võimalik kiiresti tegutseda.