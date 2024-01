Vaatamata sanktsioonidele, mille eesmärk on isoleerida Venemaa finantssüsteem, et karistada agressorit täiemahulise sissetungi eest Ukrainasse, teenisid idanaabri pangad 2023. aastal 3,3 triljonit rubla ehk ligi 34 miljardit eurot, mis on umbes 16 korda rohkem kui 2022. aastal, teatas Venemaa keskpank.