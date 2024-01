Miljonärid said rängalt petta: sarivõlglasest ärimees kadus koos rahaga

Selgub, et Laupmaa on võlgu jäänud mitmele tuntud IT-ettevõtjale.

Kabanov kirjutas Facebookis, et Laupmaa küsis tema käest 2020. aastal ühirahastusplatvormi Fundwise jaoks 10 000 eurot, ent jäi talle võlgu.

2021. aasta 9. märtsil kirjutas Postimees , et Julianus Inkasso võlgnike nimekirja on sattunud ühisrahastusportaal Fundwise, ettevõtte tegevjuhi sõnul laheneb probleem peagi, kui investoritelt raha kätte saadakse.

Sama aasta 3. augustil kirjutas Postimees , et ühisrahastusplatvormi Fundwise võlg maksuameti ees on kasvanud, selgub avalikest aruannetest.

Majandusinfot kuvava teatmik.ee andmetel on Fundwise OÜ maksuametile võlgu 29 712 eurot. Võlg on ajatamata ning samuti on firmal esitamata majandusaasta aruanne.