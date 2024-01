Tallink Grupp müüb Isabelle Küprose ettevõttele

Läti lipu all opereerinud Isabelle, mis seilas pandeemiaeelsel ajal ettevõtte Riia-Stockholmi liinil, on alates 1. juulist 2023 prahitud ettevõttele Bridgemans Floatel Limited Partnership ning laev lahkus Tallinnast Kanadasse 2023. aasta detsembris pärast ümberehitustöid. Isabelle jõudis Kanadasse 2024. aasta jaanuari alguses ja liitub nüüdsest suure ujuvate hotellide laevastikuga, mida Bridgemans on moderniseerinud, kasutusele võtnud ja käitanud üle kogu maailma, et pakkuda teenust suurtele tööstus- ning ressursiprojektidele. Taolised ujuvhotellid on suuresti autonoomsed ja täielikult varustatud pakkumaks ohutut, turvalist ja mugavat pikaajalist majutust.