Kaheksa soovitust kuidas oma korteri planeering paremaks muuta

«Maast laeni aknad on meie laiuskraadil kahtlemata head valguse tuppatoojad, kuid teisalt ahendavad need ka võimalusi mööblit paigutada. Soovitan planeerida erinevaid aknatüüpe, et näiteks kodukontoris saaks töölaua ka akna alla paigutada ilma, et laud seda poolenisti varjutama hakkaks,» tõi Vähi välja esimese soovituse.

Pistikute asukohad elutoas soovitab Vähi aga paigutada vastastikku asuvatele seintele, et diivani ja teleri asukoht liialt paika sätitud ei oleks. «Olen mõnedes uusarendustes niisugust lahendust näinud ning soovitan seda ka teistele. Paljud soovivad oma diivanit asetada selliselt, et oleks arvesse võetud kõrvalmaja asukoht või hoopis kena metsavaade,» märkis Vähi ja lisas, et voolustepskeid võiks paigaldada ka sinna, kuhu tavaliselt on ette nähtud garderoob. «Sõltuvalt leibkonna suurusest ei pruugi igas toas olla suure kapi olemasolu vajalik ning selle asemele saaks tekitada meeldiva töönurga, kus kõik vajalik voolu saamiseks on olemas.»