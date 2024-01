Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp ja infotehnoloogia- ja majandusminister Tiit Riisalo tutvustasid kolmapäeval värskeid Eesti majandusnumbreid ja pakkusid variante, mida teha. Selgub, et ühe võimalusena on arutuse all ka kõikide uute maksude ärajätmine.