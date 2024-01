Enefit Greeni tuuleenergia arenduste valdkonnajuhi Lauri Ulmi sõnul tõestas rekordipäev ilmekalt, et tuulikud ei vaja suurte koguste tootmiseks tormi. «Levib tõesti eksiarvamus, et tuuleenergia tootmine on kõige suurem siis, kui väljas on kõva torm. Tegelikult nii ei ole. Kui tuuleiilid küündivad 25 meetrini sekundis ja sellest üle, siis peame hakkama tuulikuid hoopis välja lülitama,» selgitas Ulm.