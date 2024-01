Eesti Gaas langetab märkimisväärselt gaasi hinda

«Maagaasi hind on keset talve langenud suvisele tasemele, külmadest ilmadest hoolimata on gaasi hind aasta alguses poole väiksemaks sulanud,» lausus Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

«Kui eelmisel küttehooajal vedas energiahindu üles gaas, siis nüüd on rollid vahetunud ja keskseks teemaks kujunenud elektrienergia tarnekindlus ja hind. Gaas on aidanud sel talvel meie energianõudlust katta ja pakase üle elada, maagaasi panuseta poleks see olnud võimalik,» tähendas Kaasik.