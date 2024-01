Riigikontroll: taastuvenergia tootmise plaan ei ole realistlik

Kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium on küll mõneti kiirendanud tuuleparkide rajamist, kuid nood meetmed ei tee oluliselt kiiremaks nende planeeringute ja keskkonnamõju hindamiste menetlusi, mis on juba varem alanud ja mille mõju aastaks 2030 seatud eesmärgi saavutamisele on kõige suurem. Vajalik on, et kliimaministeerium suudaks edaspidiseks leida ja rakendada toimivaid abinõusid uute tuulepargiplaneeringute ning keskkonnamõju hindamiste tempokaks ja liigse halduskoormuseta menetluseks, kohtuvaidluste riski minimeerimiseks, teatas riigikontroll.