Tõnu Pekk: pensionisammastega miljoni euroni jõudmine on paljudele tehtav

Pensionisammaste mõte on muuta rahakogumine lihtsamaks ja pakkuda tuleviku jaoks turvatunnet. Sisuliselt on tegemist maksueelisega investeerimistootega. Pannes teise ja kolmanda pensionisamba enda jaoks optimaalselt tööle, on võimalik 15 minutiga luua alus väga korralikule ja tõhusale investeerimisportfellile.