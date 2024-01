Lennukimudeli Boeing 737 tootmine võib katkeda

Lennukite liisimisele keskendunud USA firma Air Lease tegevjuht Steven Udvar-Hazy märkis eelmisel nädalal lennunduskonverentsil Dublinis, et Boeing seisab silmitsi võimalusega, et edasised rikked sunnivad ohutusameteid otsustavalt tegutsema. «Kui ilmneb veel üks oluline probleem, siis USA föderaalne lennuamet (FAA) peatab 737 tootmise,» vahendas Udvar-Hazy sõnu Reuters.

Konverentsil küsimustele vastates kutsus Udvar-Hazy, kes on üks jõudsalt areneva lennuliisingu pioneere, Boeingut üles taastama oma kunagist juhtpositsiooni lennukite arendamisel ja disainimisel. Ülesanne on aga raske, sest Boeingu probleemid jätkuvad, uue 737 perekonna väikseima mudeli MAX 7 tootmise algus lükkub nüüd edasi ning aktsionärid on ainuüksi jaanuaris kaotanud juba viiendiku oma rahast.