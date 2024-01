Prisma: müügitulu vähenemises on roll inflatsioonil

Eelmiste aastate elukalliduse tõusule lisab Niitaru sõnul tänavu veel hoogu 1. jaanuarist rakendunud käibemaksutõus, mille mõjusid on praegu veel vara hinnata, kuid Prismas on antud endast kõik, et need mõjud oleksid võimalikult väiksed. «Näiteks otsustasime mitte tõsta ühegi kauba hinda rohkem kui käibemaksutõus meid kohustas ehk 1,7 protsenti ning jätsime enimostetud toodete müügihinnad muutmata. Siia alla kuuluvad näiteks kilepiim, banaan, odavaim hakkliha, odavaimad saiad ja leivad,» märkis Niitaru.