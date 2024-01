UURING KINNITAB ⟩ Töötajate leidmine ei ole enam probleem

«Palgakasv oli 2023. aastal väga kiire: keskmine kuine põhipalk suurenes 13,4 protsenti. Aasta varem kasvasid kuupalgad keskmiselt 9,9 protsenti,» rääkis uurimis- ja juhtimiskonsultatsioonifirma Figure Baltic Advisory partner Irja Rae. «Samuti oli mullu suurem nende töötajate osakaal, kelle palk kasvas: palk tõusis 92 protsendil töötajatest, 2022. aastal aga 86 protsendil. Ka tänavu on oodata palgakasvu, ent väiksemas mahus – tööandjad näevad, et kuine põhipalk kasvab keskmiselt 6 protsenti. 85 protsenti uuringus osalenud organisatsioonidest tajub endiselt palgasurvet, samas on see siiski oluliselt väiksem kui mullu,» tõdes Rae.