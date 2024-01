Detsembris jaekaubanduse mahud Uusküla sõnul suuri muutuseid ei toonud. «Detsembri jaekaubanduse andmed detsembri kohta justkui näitaks, et olukord on veidi paranenud. Oktoobri madalseisust on jaekaubanduse käive kasvanud 1,6 protsenti. Kui aga välja arvata autode müük, siis oli detsember 2023 aasta kõige nõrgem kuu. Oktoobriga võrreldes langes jaekaubandus hoopis 1,1 protsendi jagu. Viletsamad olid vaid kolm kuud 2022. aastal,» tõi ökonomist välja.