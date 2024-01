Bürokraatia vähesus riigis on konkurentsieelis. Meie riigi väiksus ja infotehnoloogia areng peaks andma meile eeldused, mis aitaks meil olla maailma väikseima bürokraatiaga riik. Kahjuks liigume aastast aastasse vastupidises suunas, lastes ametkonnal toota järjest nõudeid ja regulatsioone juurde. Bürokraatia on kallis, tekitab tarbetut lisakulu ning lämmatab üha enam ettevõtlust.

Mida saaks kohe ära teha, et seda peatada? Miks me ei suuda pidurdada ohjeldamatut seadusloomet? Kas kõigil regulatsioonidel, mida ametnikud soovivad kehtestada, on üldse mingi oluline eesmärk?