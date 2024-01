Osta.ee ja Venipak alustasid koostööd

Venipaki hiljutisest uuringust selgus, et eestlased on usinad pakiautomaatide kasutajad – ligi pooled vastanutest kasutavad pakiautomaate vähemalt kord kuus. Sama kinnitab ka Osta.ee statistika, mille kohaselt pea pooled platvormil toimunud tehingutest jõuavad ostjateni just pakiautomaatide vahendusel. Neid eelistatakse mugavuse, hinna ja kiiruse tõttu.