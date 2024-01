Energiaettevõtte korraldatud rahvusvahelise hanke võitis Diotech OÜ ja Solar Wheel OÜ ühispakkumine, mille raames tarnib akutehnoloogia LG Energy Solution. Rajatava salvesti võimsus on 26,5 megavatti ja 53,1 megavatt-tundi ning koguinvesteering 19,6 miljonit eurot. Tegemist on pilootprojektiga, et veenduda lahenduse sobilikkuses nii Eestis kui ettevõtte teistel koduturgudel.