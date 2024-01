DelfinGroup on alates IPOst maksnud dividende ligi 10 miljonit eurot

«Regulaarsed dividendimaksed on üks viise, kuidas saame oma investoritele tulu tuua, võimaldades aktsionäridel kasutada dividende stabiilse ja prognoositava tuluallikana. Tänu ettevõtte kasvule ja edukale tegevusele on aastate jooksul kasvanud dividendide väljamaksed. Ettevõte meelitab igal aastal ligi uusi investoreid, keda on nüüdseks üle 8500. See loob stabiilse aktsionäride baasi, kes on huvitatud ettevõtte pikaajalisest kasvust,» ütles liige Aldis Umblejs, DelfinGroupi juhatuse liige.