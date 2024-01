Raid: elamispindade müüjad ja üürileandjad peavad muutuma paindlikumaks

Raid&Ko juhatuse liikme Andree Raidi sõnul lubavad viimased majandusprognooside uudised, et käimas on järjekorras kolmas majanduslanguse aasta. «Suureneva tööpuuduse tõttu on kinnisvaraturul vähem inimesi, kes saavad ja julgevad endale kinnisvaraostu lubada. Valmidus korterite üürile võtmiseks liigub paralleelselt ostuhuviga – mõlemad on 2024. a üsna kindlasuunaliselt vähenemas,» märkis Raid.