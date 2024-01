EL-i nõukogu pikendas sanktsioone Venemaale

Dokumendis märgitakse, et need sanktsioonid, mis kehtestati esmakordselt 2014. aastal, «koosnevad praegu paljudest valdkondlikest meetmetest, sealhulgas on kaubandus-, rahandus-, tehnoloogia ja kahesuguse kasutusega kaupade tarnimise, tööstuse, transpordi ja luksuskaupade piirangud.»