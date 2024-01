Telia edetabel: need olid 2023. aasta kõige popimad nutiseadmed

Telia kaubamüügi osakonna juhi Laura Kuusiku sõnul näitab telefonide edetabel, et aina enam on kujunemas lojaalne kliendibaas nii Apple kui Android telefonide kasutajate seas ning Samsungi kõrvale ei ole kolmandat tugevat konkurenti hetkel veel tekkinud, kuigi Xiaomi telefonid on eestlaste hulgas aasta-aastalt populaarsust kogumas.