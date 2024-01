Konverentsiturism Eestis paraneb, kuid murekoht on just see

Eesti Hotellide ja Restoranide liidu (EHRL) tegevjuht Killu Maidla sõnas, et täpseid andmeid praegu jagada ei ole, küll aga on murekoht tõusvad hinnad ja konkurentsivõime maailmas. «Tundub, et üleüldine majanduslangus on kaasa toonud ka hinnapäringute tundlikkuse ja otsitakse soodsamaid sihtkohti. Kalli hinna juures ei saa aga süüdistada ettevõtete kasuahnust – konkureerime riikidega, kus maksumäärad nii majutusele kui toitlustusele on soodsamad,» märkis Maidla.