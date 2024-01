Inspektsioon selgitab: kas tööandja võib nõuda töötajalt haiguslugu?

Tööandja võib küsida ainult andmeid, milleks tal on õigustatud huvi. Töötaja haiguse diagnoos või haiguslugu ei ole tööandja õigustatud huvi. Seega ei saa tööandja nõuda töötajalt tema tervisliku seisundi diagnoosi või haigusloo esitamist. Küll aga võib tööandja küsida arstitõendit näiteks olukorras, kus töötaja on rase ja nõuab terviseseisundile vastavat tööd või koondamiskeelu tuvastamiseks isiku raseduse tõttu.

Juhul, kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles tervisest tuleneval põhjusel ning sellest tekib vaidlus, peab töötaja tõendama, et tal oli ülesütlemiseks alus. Kui tööandja on töötajale võimaldanud terviseseisundile sobivamat tööd, kuid töötaja ise ei soovi töösuhet jätkata, siis piisab tõendamiseks arsti otsusest. Arsti otsus ei pea sisaldama diagnoosi, vaid hinnangut, et töötaja terviseseisund ei võimalda tal töötamist jätkata.