Nõukogu esimehe Veikko Maripuu sõnul on uue panga esimene eesmärk Eesti väikeettevõtted majanduskriisist läbi ja tugevamatena edasi aidata. Finora Pangal on plaanis konkurentidest eristuda kiirema teeninduse ja paindlikumate tingimustega.

Finorat eristab Maripuu selgituse kohaselt konkurentidest kolm konkreetset asja. «Esiteks Finora rahastab ettevõtjate plaane tervikuna ning annab selle raames ka rahastamisega haakuvat ärinõu. Ettevõtja peamine ülesanne on ennekõike lahti mõtestada idee ja eesmärk, misjärel saab Finora nõustaja nii kogemuse kui tehnologia abiga välja pakkuda, kuidas head plaani mõistlikult rahastada,« selgitas Maripuu ja lisas, et eesmärk on rakendada üha enam tehnoloogilisi võimalusi, mida ettevõtluspanganduses on seni vähe või üldse mitte kasutatud.