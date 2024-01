Eesti pankade kogukasum kerkis mullu ligi miljardi euroni

Eesti panga teatel on kommertspankade kasum kiiresti kasvanud, kuna ühes euribori tõusuga on hoogsalt kasvanud ka euriboriga seotud laenudelt teenitav tulu. Sellised euriboriga seotud lepingud moodustavad enamiku Eesti eluasemelaenudest, liisingutest ja ettevõtete laenudes, teatas Eesti Pank.

Ettevaates on aga oodata pankade kasumlikkus vähenemist, kuna erinevalt intressituludest kasvavad intressikulud tõenäoliselt veel mõnda aega. Intressitulude edasist kasvu pole aga oodata, kuna euribori tõus on nüüdseks pea täielikult laenuintressimääradesse üle kandunud.

«Nõudmiseni hoiustelt ehk arvelduskontol hoitavalt rahalt makstavad intressid on väga väikesed, aga tähtajaliste hoiuste intressimäärad on kiiresti kerkinud. Pole küll tõenäoline, et tähtajaliste hoiuste intressimäär edasi tõuseb, aga kui tähtajaliste ja nõudmiseni hoiuste intressimäärades püsib endiselt suur erinevus, siis paigutavad hoiustajad järjest rohkem raha tähtajalistele hoiustele. Koos sellega suurenevad pankade kulud,» hindas Eesti Pank.