ABB: Eesti võib saada energiatõhususe kompetentsikeskuseks

«Euroopas on käimas energiarevolutsioon ja kõigil on laual samad võtmeküsimused: kuidas tagada riigi ja regiooni energiajulgeolek, tõsta energiaefektiivsust ja kiirendada rohetehnoloogiate kasutuselevõttu. Eestis on oluline nüüd nii riigi kui ettevõtete tasandil kokku leppida pikaaegne strateegia ja selge suund, kuhu me energiaküsimustes edasi liigume, et valida parim võimalik stsenaarium,» rääkis Patrikainen ABB taskuhäälingus.

Tema sõnul on tehnoloogiad viimastel aastatel väga kiiresti arenenud ja lahendused on olemas. «Eestil on nii ressursse, pinda kui oskusteavet. Kui visioon on paigas, saame oma ressursse kasutada parimal võimalikul moel, et muutuda kiiresti kasvavas energiatõhususe valdkonnas regionaalseks kompetentsikeskuseks ja tuua siia suured tööstusinvesteeringud,» ütles Patrikainen rõhutades, et üks olulisi esimesi samme on see, et meil oleks Eestis piisav hulk taastuvenergia allikatest toodetud energiat.