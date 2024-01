Panga ekspert: kolm viisi, kuidas koguda samm-sammult jõukust ka siis, kui vaba raha üldse pole

Seda nädalat – või ka kuud – saab sisustada näiteks sellega, et põhjalikumalt uurida, milliseid alternatiive on turul saada. Samuti miks mitte näiteks ChatGPT abiga otsida ja kirja panna põhjendatud argumente, et miks seda ostu mitte teha. Kui kõige selle kiuste lõpuks endiselt tundub, et asja on vaja, siis saabki olla kindel, et pärast ei tule rahapaigutust kahetseda.

Psühholoogiast teame, et ootamatud võrdlused aitavad asjadel paremini meelde jääda. Sellele mõeldes võiks siinkohal tõmmata paralleeli lähisuhetega – vallalistena ei kipu me ju iga atraktiivsena silma jääva inimesega kohe abielluma. Ka suure summa kulutamine, et mingisugune seade koju päriseks osta, on omamoodi püsisuhte loomine. Sellessegi suhtesse ei tasu astuda ülepeakaela.

2. Kui suure jupi oma elust olen valmis ära andma?

Suurte ostude hinda aitab ausalt mõõta ka see, kui mõelda, mitu tundi ma pean töötama, et selle asja hind välja teenida. Kui selgub, et millegi hind tähendab näiteks minu mitme nädala tööd, siis see paneb mõtlema, et kas asi ikka on seda väärt.

Sealjuures on korrektne – ja ühtlasi ka niiöelda valusam ning seeläbi kulutamistungi kontrollida aitav –, et võtad arvesse mitte bruto-, vaid netopalka.