Valed andmed: äriregister ei võimalda tegelike kasusaajate andmete ajalugu muuta

Kinnisvarahaldusega tegeleva Bremi avariiteenuste üksuse Brem Avarii juhatuse liige Risto Mägi pöördus eelmise aasta detsembris Tartu maakohtu poole, et uurida, kuidas muuta äriregistris ettevõtte tegeliku kasusaaja ajaloo andmeid, sest need on valed.