A1000: järgmiste kuude toiduhindade tõus paistab üle pika aja veidi rahulikum

«Aasta algus on inimestele rahaliselt karm ja selgelt üritatakse kokku hoida, mistõttu on nii tootjad kui jaeketid praegu ooteseisus. Kuigi paljudel tootjatel on kitsas, siis on konkurents kasvanud ja paistab, et lähiajal ei julge keegi hinda tõsta. Oodatakse, mis majanduse ja tarbimisega saab,» ütles Lauring.