Hanno Pevkur: Eesti kaitsetööstusettevõtteid on tootnud miljonite eest varustust

«Milremi tehing on üks näide sellest, et seda potentsiaali on siin tegelikult küll ja veel. Maailma kaitsetööstuse vaatest ei ole see nüüd teab mis hiigelsuur tehing. Isegi kui me vaatame, palju Eesti on maailmaturult soetanud, siis need summad on suuremad, aga loomulikult on see märgiline,» lausus Pevkur.