Pühapäeval on elektrihind Eestis seitse korda kallim kui Soomes

Seoses elektrikaabli EstLink 2 rikkega tõuseb Eestis homme elektrihind. Elektribörsi Nord Pool andmetel on päeva keskmine elektrihind Eestis 87,04 eurot megavatt-tund. Samal ajal on Soomes päeva keskmine hind 12,35 eurot mevatt-tund, mis on seitse korda soodsam.